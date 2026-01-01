Pryce Taylor Vs Issac Munoz Final Weights In – Breaking Boxing News
Five-Fight Card Live At 8 p.m. ET/PT on https://watch.wynnrecordsnetwork.com/
Edith Soledad Matthysse To Defend Women’s WBA Interim Super Lightweight Title Against Litzy Vazquez
Plus Puerto Rican Women’s Boxing Sensation Kiria Tapia Returns In Universal Promotions & Salita Promotions Event
RED CORNER BLUE CORNER
SPECIAL FEATURE
FEATHERWEIGHT – 8 ROUNDS
KIRIA TAPIA vs. ALBA SANCHEZ
San Juan, PR Madrid, Spain
9-0, 1 KOs 9-4, 2 KOs
130 Pounds 127.6 Pounds
MAIN EVENT
HEAVYWEIGHT – 10 ROUNDS
PRYCE TAYLOR vs. ISSAC MUÑOZ GUTIERREZ
Brooklyn, NY Mexico City, Mexico
12-0, 8 KOs 18-2-1, 15 KOs
284.4 Pounds 274 Pounds
WBA INTERIM WORLD
WOMEN’S SUPER LIGHTWEIGHT TITLE – 10 ROUNDS
EDITH SOLEDAD MATTHYSSE vs. LITZY VAZQUEZ OCHOA
Santa Fe, Argentina Veracruz, Mexico
21-16-1, 4 KOs 8-0, 6 KOs
138 Pounds 137.8 Pounds
SUPER FEATHERWEIGHT – 8 ROUNDS
WILLIAM COLON vs. JEREMY TRIANA
San Lorenzo, PR Cartagena, Colombia
9-0, 5 KO 16-8-3, 14 KO
133 Pounds 133 Pounds
WBA INTERNATIONAL WOMEN’S
BANTAMWEIGHT TITLE – 10 ROUNDS
JOHANNA WONYOU TANIA WALTERS
London, UK Toronto, Canada
12-0, 2 KOs 7-5, 2 KOs
117.8 Pounds 117.4 Pounds
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