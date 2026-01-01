RingSide Report

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Pryce Taylor Vs Issac Munoz Final Weights In – Breaking Boxing News



Five-Fight Card Live At 8 p.m. ET/PT on https://watch.wynnrecordsnetwork.com/

Edith Soledad Matthysse To Defend Women’s WBA Interim Super Lightweight Title Against Litzy Vazquez

Plus Puerto Rican Women’s Boxing Sensation Kiria Tapia Returns In Universal Promotions & Salita Promotions Event

RED CORNER BLUE CORNER

SPECIAL FEATURE

FEATHERWEIGHT – 8 ROUNDS

KIRIA TAPIA vs. ALBA SANCHEZ

San Juan, PR Madrid, Spain

9-0, 1 KOs 9-4, 2 KOs

130 Pounds 127.6 Pounds

MAIN EVENT

HEAVYWEIGHT – 10 ROUNDS

PRYCE TAYLOR vs. ISSAC MUÑOZ GUTIERREZ

Brooklyn, NY Mexico City, Mexico

12-0, 8 KOs 18-2-1, 15 KOs

284.4 Pounds 274 Pounds

WBA INTERIM WORLD

WOMEN’S SUPER LIGHTWEIGHT TITLE – 10 ROUNDS

EDITH SOLEDAD MATTHYSSE vs. LITZY VAZQUEZ OCHOA

Santa Fe, Argentina Veracruz, Mexico

21-16-1, 4 KOs 8-0, 6 KOs

138 Pounds 137.8 Pounds

SUPER FEATHERWEIGHT – 8 ROUNDS

WILLIAM COLON vs. JEREMY TRIANA

San Lorenzo, PR Cartagena, Colombia

9-0, 5 KO 16-8-3, 14 KO

133 Pounds 133 Pounds

WBA INTERNATIONAL WOMEN’S

BANTAMWEIGHT TITLE – 10 ROUNDS

JOHANNA WONYOU TANIA WALTERS

London, UK Toronto, Canada

12-0, 2 KOs 7-5, 2 KOs

117.8 Pounds 117.4 Pounds

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